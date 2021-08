Independence Day 2021 Exclusive: कल पीएम मोदी ज्वाइन कर सकते हैं Koo App

नई दिल्ली। Independence Day 2021: पिछले कुछ वक्त से ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच चल रही तनातनी के बीच देसी माइक्रोब्लॉगिंग ऐप Koo App पर यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर आ रही है कि स्वतंत्रता दिवस यानी रविवार 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी Koo App ज्वाइन कर सकते हैं।

दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पारदर्शिता को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए नियमों को पूरी तरह से मानने में आनाकानी के बीच ट्विटर से तकरार बढ़ती गई। इस बीच कई ऐसे मामले आए जिनमें ट्विटर द्वारा वेरीफाइड केंद्रीय मंत्रियों-विपक्षी नेताओं व अन्य हस्तियों के ब्लू टिक को अचानक हटा लिया गया और काफी हो-हल्ला होने पर उन्हें वापस जारी कर दिया गया। माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने इसके पीछे कंपनी की नीतियों का हवाला दिया, लेकिन इससे ट्विटर के खिलाफ बना माहौल और ज्यादा तेज हो गया।

The country's youth is a positive force for development, especially when they are provided with the knowledge and opportunities needed to thrive. Happy #InternationalYouthDay to everyone. #kooappindia #sayitwithkoo #kooapp #koo pic.twitter.com/WnwytQWSQK — Koo App (@KooAppIndia) August 12, 2021

इसके बाद केंद्र सरकार के तमाम मंत्री, सांसद, विभाग, राज्य सरकारें और हस्तियां देसी प्लेटफॉर्म Koo App पर भी आ गए और कई मौकों पर तो सबसे पहले सूचना यहीं पर जारी की गई और ट्विटर पर बाद में। ट्विटर में मौजूद खामियों को दूर करते हुए देसी भाषाओं में गहरी पैठ बनाने के मकसद से पिछले साल लॉन्च किए गए Koo App ने इस दौरान ट्विटर का मजबूत विकल्प दिया और इसके यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है।

Koo App के सह-संस्थापक मयंक बिदावतका ने बताया कि फिलहाल इस प्लेटफॉर्म पर 80 लाख से ज्यादा यूजर्स जुड़ चुके हैं और इनकी संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक इस देसी मंच पर 1 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हो जाएंगे। अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगू, मलयालम, बंगाली और असमी समेत आठ भाषाओं में आ चुके Koo App पर इस साल के अंत तक 25 से भाषाओं को जोड़ दिया जाएगा। मयंक के मुताबिक अब तक उनके मंच पर 2500 से ज्यादा वेरिफाइड यूजर्स हैं।

Congratulations to Shri Yogi Adityanath Ji for crossing the 1 Million Followers mark. Wishing you many more milestones in the future on @KooAppIndia



Listen to interesting thoughts by @myogiadityanath on Koo App - https://t.co/44Cvyvt1ur#kooapp #kooappindia #koo — Koo App (@KooAppIndia) June 28, 2021

पत्रिका ने जब कू ऐप के सह-संस्थापक मयंक से पीएम मोदी के स्वतंत्रता दिवस पर इस प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करने संबंधी सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, 'क्यों नहीं आ सकते हैं, जरूर आना चाहिए, बिल्कुल आ सकते हैं। वह देश के प्रधानमंत्री हैं जरूर आएंगे। वह कल भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। हम उनका कू पर स्वागत करते हैं।'

वहीं, विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक ट्विटर को करारा जवाब देने के लिए और भारतीय ऐप का इस्तेमाल किए जाने को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को Koo App से जुड़ जाएंगे। सूत्रों ने बताया कि रविवार को प्रधानमंत्री इस पर लॉगिन करने के साथ ही अपना Koo App अकाउंट शुरू कर देंगे। इसके साथ ही लालकिले से प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस भाषण को भी सीधे लाइव किया जाएगा।

Congratulations to the Railway Minister, Piyush Goyal Ji ( @PiyushGoyal ) for crossing the 1 million follower mark on Koo. There’s more to come, keep Kooing!https://t.co/TY8hXH1qKQ#kooapp #koo #kooappindia pic.twitter.com/JoXvbT5X2n — Koo App (@KooAppIndia) June 19, 2021

पीएम मोदी से पहले उनके मंत्रिमंडल के कई चेहरे और विभाग Koo App से जुड़ चुके हैं। इनमें केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, किरण रिजुजू, डॉ. सुब्रमण्यन स्वामी, अनुराग ठाकुर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल, सुप्रिया सूले, रविशंकर प्रसाद समेत तमाम मुख्यमंत्री, प्रदेश सरकार, राजनेता, अभिनेता, पत्रकार, उद्योगपति, खिलाड़ी जुड़ चुके हैं।

वहीं, अगर बात करें पीएम मोदी के ट्विटर अकाउंट की तो फिलहाल देश में उनके फॉलोअर्स की संख्या करीब 7.04 करोड़ है। वह देश में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले व्यक्ति हैं। अगर पीएम मोदी ट्विटर के बाद Koo App पर जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके फॉलोअर्स की संख्या के चलते इस देसी ऐप पर भी यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ेगी।

वैसे यह जानना जरूरी है कि 2014 लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जनता से जुड़ने के लिए ट्विटर का जबर्दस्त इस्तेमाल किया था। इसके बाद 2018 में पीएम मोदी और ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्से की दिल्ली में मुलाकात भी हुई थी और पीएम ने ट्वीट किया था कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म के जरिये कई अच्छे दोस्त बनाए हैं।