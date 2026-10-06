INDIA Alliance: दिल्ली मार्च पर दिलीप घोष का पलटवार, INDIA Bloc की रणनीति पर उठाए सवाल

Election Commission India: कोलकाता से दिल्ली तक विपक्षी एकजुटता की कोशिश ने एक बार फिर सियासी बहस को तेज कर दिया है। INDIA Bloc के नेताओं के निर्वाचन सदन की ओर मार्च के बीच पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने विपक्ष की रणनीति और उसकी राजनीतिक दिशा पर सवाल खड़े किए। दिलीप घोष के ANI को दिए गए बयान में कहा, जनता अब टकराव और आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर विकास, शांति और बेहतर भविष्य को प्राथमिकता दे रही है। उनके बयान ने विपक्ष बनाम सत्ता पक्ष की पुरानी बहस को नया मोड़ दिया है।