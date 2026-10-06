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INDIA Alliance: दिल्ली मार्च पर दिलीप घोष का पलटवार, INDIA Bloc की रणनीति पर उठाए सवाल

Nirvachan Sadan March: निर्वाचन सदन की ओर विपक्षी दलों के कदम बढ़ाने के बीच पश्चिम बंगाल की राजनीति से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। दिलीप घोष ने विपक्षी गठबंधन की एकजुटता और उसकी राजनीतिक रणनीति को लेकर सवाल उठाते हुए आम आदमी पार्टी का उदाहरण भी दिया।
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कोलकाता

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Manoj Vashisth

Oct 06, 2026

Dilip Ghosh Hits Back at INDIA Bloc March

Dilip Ghosh Hits Back at INDIA Bloc March: दिलीप घोष बोले- राजनीति की दिशा पर जनता की नजर (फोटो सोर्स - एएनआई)

Election Commission India: कोलकाता से दिल्ली तक विपक्षी एकजुटता की कोशिश ने एक बार फिर सियासी बहस को तेज कर दिया है। INDIA Bloc के नेताओं के निर्वाचन सदन की ओर मार्च के बीच पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने विपक्ष की रणनीति और उसकी राजनीतिक दिशा पर सवाल खड़े किए। दिलीप घोष के ANI को दिए गए बयान में कहा, जनता अब टकराव और आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर विकास, शांति और बेहतर भविष्य को प्राथमिकता दे रही है। उनके बयान ने विपक्ष बनाम सत्ता पक्ष की पुरानी बहस को नया मोड़ दिया है।

विपक्ष की राजनीति और रणनीति पर दिलीप घोष का हमला

INDIA Bloc के नेताओं के निर्वाचन सदन की ओर मार्च के बीच पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने विपक्षी राजनीति पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने विपक्षी गठबंधन की मौजूदा स्थिति को लेकर कहा कि इसके भीतर से समय-समय पर दलों और नेताओं के अलग होने की स्थिति दिखाई देती है। घोष ने आम आदमी पार्टी के गठन का उदाहरण देते हुए दावा किया कि जिस तरह एक राजनीतिक आंदोलन से पार्टी का उदय हुआ, उसी तरह समय के साथ उसका प्रभाव भी बदल सकता है।

घोष ने विपक्ष की राजनीति को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। उनके मुताबिक विपक्ष जिस तरह की राजनीतिक रणनीति अपना रहा है, उसमें जनता को डर का माहौल महसूस कराने, आरोप लगाने और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर लगातार टकराव की स्थिति बनाने पर जोर है। हालांकि ये आरोप घोष की राजनीतिक टिप्पणी हैं, जिन पर विपक्षी दलों की ओर से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ सकती हैं।

जनता की प्राथमिकताएं: विकास और शांति सर्वोपरि

उनका तर्क है कि आम मतदाता की प्राथमिकताएं अब राजनीतिक बयानबाजी से आगे निकल चुकी हैं। घोष ने कहा कि लोग विकास, शांति और देश की प्रगति जैसे मुद्दों को अधिक महत्व देना चाहते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए दावा किया कि केंद्र सरकार के कार्यों का असर आम लोगों के जीवन में दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि लोग मौजूदा नेतृत्व के साथ खड़े हैं।

निर्वाचन सदन मार्च और राजनीतिक उठापटक

यह बयान ऐसे समय आया है जब INDIA Bloc के नेता निर्वाचन आयोग के समक्ष अपनी राजनीतिक चिंताओं को रखने के लिए मार्च कर रहे हैं। मतदाता सूची, चुनावी प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग की भूमिका जैसे मुद्दे हाल के महीनों में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच राजनीतिक बहस का प्रमुख हिस्सा रहे हैं।

दिलीप घोष ने विपक्ष के भविष्य को लेकर भी कहा कि विपक्षी दल अपनी गतिविधियां और राजनीतिक प्रदर्शन जारी रखेंगे, लेकिन उनके अनुसार इससे देश के व्यापक राजनीतिक परिदृश्य में तत्काल कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाई देता।

इस पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि INDIA Bloc की एकजुटता लगातार राजनीतिक चर्चा के केंद्र में रही है। गठबंधन में शामिल दल कई राज्यों में अपने-अपने राजनीतिक हितों के साथ आगे बढ़ते हैं, जिससे सीटों, नेतृत्व और रणनीति को लेकर मतभेद की खबरें समय-समय पर सामने आती रही हैं।

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Updated on:

06 Oct 2026 08:56 am

Published on:

06 Oct 2026 08:34 am

Hindi News / National News / INDIA Alliance: दिल्ली मार्च पर दिलीप घोष का पलटवार, INDIA Bloc की रणनीति पर उठाए सवाल

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