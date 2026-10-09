इस्तीफे की मांग पर इंडिया ब्लॉक का रुख सख्त, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन रहेगा जारी

कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को पद से हटाए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि विपक्ष राष्ट्रपति से मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त को बर्खास्त करने की मांग करेगा। राजपूत ने आरोप लगाया कि वोटों की लूट हुई है और योग्य नागरिकों को मतदान करने से रोका गया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि 16 लाख नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटाने की मांग सुप्रीम कोर्ट में रखी गई है। उन्होंने ज्ञानेश कुमार पर देश, चुनाव, लोकतंत्र और संविधान के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। राजपूत ने कहा कि विपक्ष का मानना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर बने रहने से भाजपा को फायदा पहुंच रहा है।