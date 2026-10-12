INDIA Bloc Protest: INDIA ब्लॉक के विरोध मार्च पर राम कदम का पलटवार, बोले- सबूत हैं तो अदालत जाएं

Ram Kadam on INDIA Bloc Protest March: चुनावी प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका को लेकर सियासी टकराव एक बार फिर तेज हो गया है। INDIA ब्लॉक के विरोध मार्च पर भाजपा नेता राम कदम ने विपक्षी नेताओं, खासकर राहुल गांधी, को निशाने पर लेते हुए न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच अंतर समझने की नसीहत दी है। उन्होंने निर्वाचन आयोग के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि विपक्ष के पास गड़बड़ी के ठोस सबूत हैं, तो उसे विरोध प्रदर्शन के बजाय संवैधानिक और कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए।