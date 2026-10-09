India Israel Relations: गाजा युद्ध के बीच इजरायल के और करीब आया भारत, मोदी की विदेश नीति में क्या बदला?

India Israel Defence Cooperation: गाजा में तबाही, हजारों फिलिस्तीनियों की मौत और इजरायली नेतृत्व के खिलाफ बढ़ते अंतरराष्ट्रीय विरोध के बीच भारत का इजरायल के साथ रिश्ता एक नए दौर में पहुंच गया है। कभी फिलिस्तीन के अधिकारों का मजबूत समर्थक रहा भारत अब रक्षा, व्यापार और रणनीतिक सहयोग में इजरायल के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आए इस बदलाव ने एक अहम सवाल खड़ा किया है क्या गाजा युद्ध ने भारत की विदेश नीति की दिशा को और स्पष्ट कर दिया है?