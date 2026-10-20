India-New Zealand FTA: भारत-न्यूजीलैंड के बीच बड़ा व्यापारिक समझौता! आज से लागू हुआ ऐतिहासिक FTA, जानें क्या बदलेगा

अब समझौता औपचारिक रूप से लागू हो चुका है। लक्सन ने सोशल मीडिया पर एलान किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर ये कदम दोनों देशों के विकास के लिए उठाया गया है। उनके हिसाब से, अब न्यूजीलैंड की कंपनियों के सामने भारत के एक अरब से भी ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच का मौका है। व्यापार शुल्क घट चुका है, यानी सामान बेचना अब विदेशी बाजारों में आसान होगा। लक्सन मानते हैं कि इससे कंपनियों का विस्तार होगा, नई नौकरियां पैदा होंगी, साथ ही निवेश भी बढ़ेगा। इसका असर आम लोगों की नौकरियों और वेतन पर भी पड़ना तय है।