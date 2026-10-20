20 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

India-New Zealand FTA: भारत-न्यूजीलैंड के बीच बड़ा व्यापारिक समझौता! आज से लागू हुआ ऐतिहासिक FTA, जानें क्या बदलेगा

एक समझौता, दो अर्थव्यवस्थाएं और एक अरब से अधिक संभावित ग्राहकों तक पहुंच का नया रास्ता। न्यूजीलैंड सरकार को इस पहल से कारोबार विस्तार और रोजगार सृजन की उम्मीद है। भारत के बाजार में इससे कौन-से नए अवसर बन सकते हैं?
2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Oct 20, 2026

India-New Zealand FTA

India-New Zealand FTA

India New Zealand Free Trade Agreement: भारत और न्यूजीलैंड के आर्थिक रिश्तों में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। दोनों देशों के बीच हुआ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) लागू होने के साथ ही कारोबार, निवेश और रोजगार के नए अवसरों की उम्मीद बढ़ गई है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इस समझौते को दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए अहम उपलब्धि बताया है। अब सवाल यह है कि कम व्यापार शुल्क का फायदा कंपनियों तक ही सीमित रहेगा या आम लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा।

अब समझौता औपचारिक रूप से लागू हो चुका है। लक्सन ने सोशल मीडिया पर एलान किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर ये कदम दोनों देशों के विकास के लिए उठाया गया है। उनके हिसाब से, अब न्यूजीलैंड की कंपनियों के सामने भारत के एक अरब से भी ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच का मौका है। व्यापार शुल्क घट चुका है, यानी सामान बेचना अब विदेशी बाजारों में आसान होगा। लक्सन मानते हैं कि इससे कंपनियों का विस्तार होगा, नई नौकरियां पैदा होंगी, साथ ही निवेश भी बढ़ेगा। इसका असर आम लोगों की नौकरियों और वेतन पर भी पड़ना तय है।

भारत के लिए क्यों अहम है यह समझौता?

भारत के लिए भी यह समझौता खास है। भारत दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजारों में है बड़ी जनसंख्या, बढ़ती खरीदारी की ताकत, और अलग-अलग सेक्टर में जबरदस्त मांग देश को विदेशी कंपनियों के लिए आकर्षक बना देती है। कम शुल्क की वजह से न्यूजीलैंड की कंपनियों के लिए भारतीय बाजार में आना ज्यादा आसान होगा। इससे मुकाबला और बढ़ेगा, और भारतीय ग्राहकों को नए विकल्प मिलेंगे।

फायदा सिर्फ न्यूजीलैंड को नहीं, भारत के निर्यातकों के लिए भी कई रास्ते खुले हैं, खासकर कृषि, फूड प्रोसेसिंग, वस्त्र, इंजीनियरिंग, दवाइयां और सर्विस सेक्टर में। असल फायदा कितना मिलेगा, ये इस पर निर्भर करता है कि किन-किन प्रोडक्ट्स पर छूट मिली है और कंपनियां बाजार की मांग के मुताबिक अपनी रणनीति कितनी जल्दी बदलती हैं।

लक्सन की राय साफ है उनका ये कदम व्यापार को केंद्र में रखकर उठाया गया है। उनका मानना है, कारोबार बढ़ेगा तो निवेश और रोजगार के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी।

फिलहाल, बड़ी घोषणाएं सुनने में तो अच्छी लगती हैं, पर असली असर तो आने वाले महीनों में दिखेगा जब व्यापार के आंकड़ों, निवेश या कंपनियों की मौजूदगी में वाकई बढ़ोतरी दिखेगी। असली चुनौती यही है: दोनों देश अपने कूटनीतिक समझौते को जमीन पर लाकर आम लोगों की जेब तक इसका फायदा कैसे पहुंचाते हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 Oct 2026 12:54 pm

Published on:

20 Oct 2026 12:39 pm

Hindi News / National News / India-New Zealand FTA: भारत-न्यूजीलैंड के बीच बड़ा व्यापारिक समझौता! आज से लागू हुआ ऐतिहासिक FTA, जानें क्या बदलेगा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

अल्बानिया की जलती सुप्रीम कोर्ट का वीडियो शेयर कर घिरे संजय राउत, अपने ही साथियों ने बनाई दूरी; शिवसेना (UBT) ने क्या कहा?

Sanjay Raut X Post
राष्ट्रीय

मोहन भागवत के बयान पर बोले मनोज झा- यह गांधी का देश है, निरंकुश सत्ता को चुनौती देते रहेंगे

Manoj Jha
राष्ट्रीय

महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर फिर सियासी घमासान, सरकार ने विपक्ष से मांगा सहयोग; जानिए किस दल का क्या है रुख

Women's Reservation in India
राष्ट्रीय

सिर्फ आतंकी नहीं, उनके पूरे नेटवर्क का होगा सफाया? SCO में राजनाथ सिंह ने बताया भारत का सख्त रुख

Rajnath Singh’s BIG Warning on Terrorism
राष्ट्रीय

‘भारत कभी बांग्लादेश नहीं बनेगा’, सत्ता परिवर्तन वाले बयान पर भाजपा नेता काली प्रसाद राव का विपक्ष पर साधा निशाना

Kali Prasad Rao
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.