कैसे हासिल होगी दालों में आत्मनिर्भरता? 500 करोड़ का रिसर्च बजट, लेकिन एक साल में एक भी प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं

Pulses Mission: देश को दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किए गए छह साल के दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन (2025-26 से 2030-31) का पहला साल पूरा हो चुका है। इस मिशन के तहत रिसर्च के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, लेकिन अब तक एक भी रिसर्च प्रोजेक्ट को प्रशासनिक मंजूरी नहीं मिली है। इस देरी पर कैबिनेट सचिवालय की आपत्ति के बाद कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय हरकत में आ गया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि वह प्रस्तावों के मूल्यांकन में तेजी ला रहा है और पात्र प्रोजेक्ट्स को अक्टूबर 2026 के अंत तक औपचारिक मंजूरी दे दी जाएगी।