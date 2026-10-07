‘स्लीपिंग’ आतंकी मॉड्यूल का खतरनाक पैटर्न, 5-10 साल तक रहते हैं शांत; फिर बनाते हैं बड़े हमले की योजना

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि लंबे समय तक निष्क्रिय रहने वाले स्वयं संचालित मॉड्यूल आम तौर पर अकेले व्यक्ति से हमला कराने की रणनीति पर निर्भर नहीं रहते। अधिकारी के अनुसार, ऐसा हमला कम प्रभावी होने के साथ मॉड्यूल की गतिविधियों को भी उजागर कर सकता है। इसके बजाय ये समूह 5 से 10 साल तक इंतजार कर अपनी क्षमता और नेटवर्क तैयार करने की कोशिश करते हैं। इन मॉड्यूल की पहचान करना इसलिए भी मुश्किल होता है क्योंकि इनके सदस्य स्थानीय समुदाय में पूरी तरह घुल-मिलकर रहते हैं। इससे वे लंबे समय तक निष्क्रिय या बेहद सीमित गतिविधियों में रहने के बावजूद सुरक्षा एजेंसियों की नजर से बच सकते हैं।