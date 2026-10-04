मौसम खराब था, लेकिन नहीं रुका बचाव अभियान; तटरक्षक बल ने बचाई 66 वर्षीय मरीज की जान

गौरतलब है कि बीते दिनों भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्र में तेज लहरों के बीच एक और बचाव मिशन को अंजाम दिया था। यह अभियान रात के घने अंधेरे में शुरू किया गया था। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच तटरक्षक दल ने एक बांग्लादेशी नाविक की जान बचाई और उसे समय पर चिकित्सा सहायता भी उपलब्ध कराई।