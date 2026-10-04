‘राहुल गांधी साफ कहें कि वे फर्जी मतदाताओं को हटाने के खिलाफ हैं’, भाजपा विधायक राम कदम का हमला

BJP leader Ram Kadam (Photo-IANS)
मुंबई। महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा विधायक राम कदम ने कहा कि राहुल गांधी को बार-बार 'वोट चोरी' के आरोप लगाने के बजाय साफ तौर पर कहना चाहिए कि वह फर्जी मतदाताओं को हटाने के खिलाफ हैं।
राम कदम ने कहा कि भविष्य में जब उन नेताओं की सूची बनाई जाएगी, जो लगातार झूठ बोलते हैं, तो राहुल गांधी का नाम सबसे ऊपर होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ महीने पहले कांग्रेस ने खुद महाराष्ट्र में 'फर्जी मतदाताओं को हटाने' की मांग को लेकर रैली निकाली थी और चुनाव टालने की मांग भी की थी।
भाजपा विधायक ने कहा कि कुछ महीने पहले कांग्रेस ने खुद महाराष्ट्र में 'फर्जी मतदाताओं' को हटाने की मांग को लेकर रैली निकाली थी और चुनाव टालने की मांग भी की थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को चीजें भूलने की आदत है और इसी वजह से उन्हें अपनी ही पार्टी की मांगें याद नहीं रहतीं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची को दुरुस्त करने की प्रक्रिया है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि बिना किसी सबूत के लगाए जा रहे आरोप लोकतंत्र पर हमला हैं।
राम कदम ने राहुल गांधी पर संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम पर भी निशाना साधा। कदम ने सवाल किया कि क्या चिदंबरम को मुंबई में कांग्रेस की ओर से फर्जी मतदाताओं को हटाने की मांग को लेकर निकाली गई रैली की जानकारी नहीं है।
राम कदम ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपों को 'सुनियोजित साजिश' बताया। उन्होंने सवाल किया कि देश के दुश्मन भारत को आगे बढ़ते हुए क्यों देखना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे देशों के राष्ट्राध्यक्ष आज भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं। उन्होंने इसे देश के 140 करोड़ लोगों का सम्मान बताया।
भाजपा विधायक ने देश की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि का जिक्र करते हुए दावा किया कि भारत तेजी से विकास कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विदेशों में बैठे कुछ लोग देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने और अराजकता फैलाने के लिए यहां लोगों को धन मुहैया करा रहे हैं।
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