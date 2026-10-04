‘राहुल गांधी साफ कहें कि वे फर्जी मतदाताओं को हटाने के खिलाफ हैं’, भाजपा विधायक राम कदम का हमला

भाजपा विधायक ने कहा कि कुछ महीने पहले कांग्रेस ने खुद महाराष्ट्र में 'फर्जी मतदाताओं' को हटाने की मांग को लेकर रैली निकाली थी और चुनाव टालने की मांग भी की थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को चीजें भूलने की आदत है और इसी वजह से उन्हें अपनी ही पार्टी की मांगें याद नहीं रहतीं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची को दुरुस्त करने की प्रक्रिया है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि बिना किसी सबूत के लगाए जा रहे आरोप लोकतंत्र पर हमला हैं।