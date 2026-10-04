जंतर-मंतर पर महिला पत्रकार से कथित बदसलूकी पर भड़के संजय राउत, बोले- अमित शाह कहां हैं, क्या भूमिगत हो गए?

संजय राउत ने कहा कि यह मार्च देश में चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों और कथित तौर पर चुनावों में हस्तक्षेप के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने, वोटों में हेरफेर, चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने और सांसदों-विधायकों को अपने साथ मिलाने जैसी कोशिशों के खिलाफ यह विरोध दर्ज कराया जा रहा है। राउत के मुताबिक, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने इस मार्च का ऐलान किया है और महा विकास अघाड़ी के सभी दल इसका समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मार्च के दौरान नेता मंच से देश को संबोधित करेंगे।