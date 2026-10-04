केरल में मेयर पद की लड़ाई में नया मोड़, पूर्व डीजीपी श्रीलेखा ने मारा यू-टर्न, भाजपा नेताओं से बातचीत के बाद वापस लिया इस्तीफा

बता दें कि 101 सदस्यीय परिषद में भाजपा के 50 सदस्य हैं। बहुमत के लिए 51 वोट चाहिए। एक स्वतंत्र पार्षद के सहारे वीवी राजेश मेयर चुने गए थे। अगर श्रीलेखा का इस्तीफा मान लिया जाता तो भाजपा के सदस्य घटकर 48 रह जाते। सोमवार तक समय था इस मुद्दे को सुलझाने का। पार्टी नेतृत्व ने तुरंत बातचीत शुरू की और श्रीलेखा को मना लिया।