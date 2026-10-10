कोलकाता से शुरू हुई डाक की कहानी, डिजिटल ट्रैकिंग और ई-कॉमर्स तक पहुंची

कभी डाकिया चिट्ठी, नौकरी का नियुक्ति पत्र, परीक्षा परिणाम और मनीऑर्डर लेकर घर की चौखट तक पहुंचता था। मोबाइल और इंटरनेट के दौर में भले ही निजी पत्रों की संख्या कम हुई हो, लेकिन डाक व्यवस्था की भूमिका खत्म नहीं हुई। करीब तीन शताब्दियों की यात्रा में भारतीय डाक विभाग ने अपने कामकाज का स्वरूप बदला है। अब चिट्ठियों के साथ पार्सल, ई-कॉमर्स की खेप, डिजिटल ट्रैकिंग और वित्तीय सेवाएं भी इसकी पहचान बन रही हैं। भारतीय डाक के इतिहास में कोलकाता की अहम भूमिका रही है। संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में पहला डाकघर 1727 में कोलकाता में स्थापित हुआ था। इसके बाद 31 मार्च 1774 को कलकत्ता जनरल पोस्ट ऑफिस की शुरुआत हुई। इस तरह कोलकाता भारतीय डाक व्यवस्था के शुरुआती संस्थागत विकास का प्रमुख केंद्र बना।