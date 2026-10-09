नाना पाटेकर की ‘अब तक छप्पन’ से जयराम रमेश ने साधा निशाना, पूछा- कब तक छप्पन?

Nana Patekar Ab Tak Chhappan: राजनीति में कुछ शब्द वक्त के साथ महज संबोधन नहीं रहते, बल्कि सत्ता के दावों और जनता की उम्मीदों के बीच टकराव का प्रतीक बन जाते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने अभिनेता नाना पाटेकर की चर्चित फिल्म अब तक छप्पन का जिक्र करते हुए ऐसा ही एक राजनीतिक सवाल उठाया है। उनके बयान में फिल्मी संदर्भ के बहाने पिछले दशक की राजनीतिक सोच पर निशाना साधा गया है, जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस की जमीन तैयार की है।