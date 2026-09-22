सरकार लड़कियों-महिलाओं को छेड़ने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही- जमुई घटना पर बोले भाई वीरेंद्र

वहीं इस मामले पर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा- ‘तेजस्वी यादव हर दिन कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। बिहार के लोग भी अब उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। हां यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। वहां परिवार वालों ने भी शिकायत दर्ज कराने में देरी की, लेकिन जिला पुलिस अधीक्षक ने उन लोगों को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन कुछ लोग अभी भी फरार हैं, लेकिन वीडियो फुटेज के आधार पर, जैसे ही पुलिस को वायरल वीडियो मिला, उन्होंने उससे सभी की पहचान कर ली। पुलिस लगातार ऐसी रणनीति पर काम कर रहा है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। लेकिन पुलिस के साथ जनता का सहयोग भी बहुत जरूरी है…कि जहां भी ऐसी घटनाओं की जानकारी मिले, वे पहल करें और हेल्पलाइन नंबर पर जानकारी दें।’