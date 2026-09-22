22 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

सरकार लड़कियों-महिलाओं को छेड़ने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही- जमुई घटना पर बोले भाई वीरेंद्र

Jamui Incident Bhai Virendra: जमुई घटना पर भाई वीरेंद्र ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बहुत ही शर्मनाक घटना है, दोषियों को जल्द सजा मिले।
less than 1 minute read
Google source verification

जमुई

image

Saurabh Mall

Sep 22, 2026

rjd bhai virendra ucc row

RJD विधायक भाई वीरेंद्र (सोर्स- ANI)

RJD MLA Bhai Virendra Jamui Incident: बिहार के जमुई में सामने आई घटना को लेकर सियासत गरमा गई है। नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ (बदसलूकी) मामले पर RJD विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार पर सवाल उठाते हुए दोषियों के खिलाफ जल्द और सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने घटना को बेहद शर्मनाक बताया और कहा कि महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है।

आगे उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले में जल्द संज्ञान लेने और दोषियों को सजा दिलाने की अपील की। RJD विधायक ने कहा कि जब तक ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं होगी, तब तक कानून का डर मजबूत नहीं होगा।

जेडीयू ने दी प्रतिक्रिया

वहीं इस मामले पर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा- ‘तेजस्वी यादव हर दिन कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। बिहार के लोग भी अब उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। हां यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। वहां परिवार वालों ने भी शिकायत दर्ज कराने में देरी की, लेकिन जिला पुलिस अधीक्षक ने उन लोगों को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन कुछ लोग अभी भी फरार हैं, लेकिन वीडियो फुटेज के आधार पर, जैसे ही पुलिस को वायरल वीडियो मिला, उन्होंने उससे सभी की पहचान कर ली। पुलिस लगातार ऐसी रणनीति पर काम कर रहा है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। लेकिन पुलिस के साथ जनता का सहयोग भी बहुत जरूरी है…कि जहां भी ऐसी घटनाओं की जानकारी मिले, वे पहल करें और हेल्पलाइन नंबर पर जानकारी दें।’

अपडेट जारी है…

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

22 Sept 2026 11:02 am

Published on:

22 Sept 2026 10:49 am

Hindi News / National News / सरकार लड़कियों-महिलाओं को छेड़ने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही- जमुई घटना पर बोले भाई वीरेंद्र

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

जुराला परियोजना जा रहे तेलंगाना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में, सरकार पर साधा निशाना

N Ramchander Rao detained
राष्ट्रीय

जमुई में किशोरी से बदसलूकी पर सियासत गरम, BJP बोली- मुख्य आरोपी जल्द गिरफ्तार होगा; विपक्ष ने सरकार को घेरा

Udit Raj and Sanjay Saraogi
राष्ट्रीय

Ayodhya Temple Theft Case: राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर जयराम रमेश का हमला, 105 CCTV मामलों के बीच चार्जशीट पर उठाए सवाल

Ayodhya Ram Mandir Chadhawa Chori
राष्ट्रीय

नाबालिग लड़की से बदसलूकी पर पप्पू यादव का बयान, बोले- ‘सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझे सौंप दो, लोग ऐसा सोचेंगे भी तो भारत छोड़ दूंगा’

Jamui Minor Harassment Case, Pappu Yadav Statement,
राष्ट्रीय

Air India Express ने 24 से 30 सितंबर तक रद्द की दिल्ली-पटना की 2 फ्लाइट, जानें क्या है वजह

delhi patna flight news, air india express flight status
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.