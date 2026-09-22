सरकार लड़कियों-महिलाओं को छेड़ने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही- जमुई घटना पर बोले भाई वीरेंद्र

RJD विधायक भाई वीरेंद्र (सोर्स- ANI)
RJD MLA Bhai Virendra Jamui Incident: बिहार के जमुई में सामने आई घटना को लेकर सियासत गरमा गई है। नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ (बदसलूकी) मामले पर RJD विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार पर सवाल उठाते हुए दोषियों के खिलाफ जल्द और सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने घटना को बेहद शर्मनाक बताया और कहा कि महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है।
आगे उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले में जल्द संज्ञान लेने और दोषियों को सजा दिलाने की अपील की। RJD विधायक ने कहा कि जब तक ऐसे मामलों में कार्रवाई नहीं होगी, तब तक कानून का डर मजबूत नहीं होगा।
वहीं इस मामले पर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा- ‘तेजस्वी यादव हर दिन कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। बिहार के लोग भी अब उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। हां यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। वहां परिवार वालों ने भी शिकायत दर्ज कराने में देरी की, लेकिन जिला पुलिस अधीक्षक ने उन लोगों को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन कुछ लोग अभी भी फरार हैं, लेकिन वीडियो फुटेज के आधार पर, जैसे ही पुलिस को वायरल वीडियो मिला, उन्होंने उससे सभी की पहचान कर ली। पुलिस लगातार ऐसी रणनीति पर काम कर रहा है ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। लेकिन पुलिस के साथ जनता का सहयोग भी बहुत जरूरी है…कि जहां भी ऐसी घटनाओं की जानकारी मिले, वे पहल करें और हेल्पलाइन नंबर पर जानकारी दें।’
अपडेट जारी है…
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