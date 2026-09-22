जमुई में किशोरी से बदसलूकी पर सियासत गरम, BJP बोली- मुख्य आरोपी जल्द गिरफ्तार होगा; विपक्ष ने सरकार को घेरा

बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि जैसे ही जमुई की घटना की जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस ने खुद प्राथमिकी दर्ज की। उन्होंने दावा किया कि मामले में तीन आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया गया है और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। सरावगी ने कहा कि मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। उन्होंने घटना को समाज के लिए पूरी तरह अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि ऐसे कृत्य की जितनी निंदा की जाए, कम है। उनके मुताबिक, पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही कार्रवाई शुरू कर दी थी और मुख्य आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।