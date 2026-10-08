गैंगस्टर काला जठेड़ी को कोर्ट से बड़ी राहत, पुलिस टीम पर फायरिंग से जुड़े हत्या के प्रयास के मामले में हुआ आरोपमुक्त

नई दिल्ली। दिल्ली की द्वारका जिला अदालत ने गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी को पुलिस टीम पर फायरिंग से जुड़े हत्या के प्रयास के मामले में आरोपमुक्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि काला जठेड़ी के खिलाफ सह-आरोपियों के खुलासे वाले बयानों के अलावा कोई स्वतंत्र साक्ष्य सामने नहीं आया है। हालांकि, अदालत ने मामले में शामिल चार अन्य आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में आरोप तय किए हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रविंदर सिंह ने काला जठेड़ी को आरोपमुक्त करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि सह-आरोपियों के केवल खुलासे वाले बयान, बिना किसी बरामदगी या स्वतंत्र पुष्टि के, काला जठेड़ी के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप तय करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।