कर्नाटक में निवेश के नाम पर 2,400 करोड़ की ठगी, CID जांच में बड़ा खुलासा, 40 हजार से ज्यादा निवेशक हुए शिकार

CID ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घोटाले का खुलासा किया। DIG भीमाशंकर गुलेड ने बताया कि जांच में साफ हो गया है कि यह एक सुनियोजित पोंजी स्कीम थी। उन्होंने कहा कि यह साबित हो चुका है कि शिवानंद नीलन्नवर ने धोखाधड़ी की है। वह एक पोंजी स्कीम चला रहे थे, जिसमें पुराने निवेशकों को ब्याज देने के लिए नए निवेशकों के पैसे का इस्तेमाल किया जाता था। उन्होंने यह तब तक जारी रखा जब तक कि ब्याज का भुगतान नए कलेक्शन से ज्यादा नहीं हो गया। अधिकारियों के अनुसार, जैसे-जैसे नए निवेश कम होने लगे, पूरा सिस्टम टूट गया।