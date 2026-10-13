जिस खान मार्केट को लेकर कभी PM मोदी ने विपक्ष पर कसा था तंज, आज SIR पर प्रदर्शन पर क्या कह रहे वहां के व्यापारी?

विपक्ष के रवैये पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि जब आप राष्ट्रपति के पास गए, तो कोई सबूत साथ क्यों नहीं ले गए? क्योंकि आप इस प्रदर्शन को लंबा खींचना चाहते हैं और लोगों के दिमाग में एक कहानी बैठाना चाहते हैं। उनके पास यह कहने का कोई सबूत नहीं है कि एसआईआर में बड़ा घोटाला हुआ है। मेहरा ने कहा कि मैं भी एक नागरिक हूं। हमारे घरों के आसपास भी ऐसे लोग रहते हैं, जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। सरकार उन्हें बार-बार मौका दे रही है कि कोई गड़बड़ी या कमी हो तो नया फॉर्म भरें।