Koel Mallick joins BJP : TMC छोड़ भाजपा में शामिल हुईं कोयल मल्लिक, एक दिन पहले पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में उतारा था

भाजपा ने रविवार को पश्चिम बंगाल के लिए रुक्मिणी मल्लिक और उत्तराखंड के लिए दिनेश आर्य के नाम की घोषणा की। दोनों नामों को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने मंजूरी दी है। चुनाव आयोग के अनुसार, नामांकन भरने की आखिरी तारीख 6 अक्टूबर तक है। 7 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 9 अक्टूबर शुक्रवार तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 16 अक्टूबर को होगा। वोटिंग का समय सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। उसी दिन शाम 5 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी। चुनाव की पूरी प्रक्रिया 19 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी।