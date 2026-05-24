कोलकाता में KMC की कार्रवाई, बेलियाघाटा में फिर चला बुलडोजर

पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद से ही TMC और BJP के बीच तनाव साफ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बुलडोजर एक्शन के बीच तृणमूल कांग्रेस ने 21 मई को कोलकाता समेत अन्य कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन किया था। टीएमसी का आरोप है कि राज्य में हाकरों (hawkers) को जबरन हटाया जा रहा है और अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाया जा रहा है। यह प्रदर्शन हावडा स्टेशन, सियालदह स्टेशन और बालीगंज इलाके में आयोजित किया गया था।