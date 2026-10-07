चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन पर कुमारस्वामी का तंज, बोले- मुद्दा बेवजह खींच रहे

कुमारस्वामी। फोटो-IANS
Kumaraswamy on Congress Protest: बेंगलुरु स्थित जेडी(एस) मुख्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान कुमारस्वामी ने चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से जुड़े इस मामले को उसी पर छोड़ देना चाहिए। कुमारस्वामी ने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को इस मुद्दे को उठाकर अपना समय बर्बाद करने के बजाय इसे चुनाव आयोग पर छोड़ देना चाहिए।
कुमारस्वामी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर सवाल उठाते हुए उन्हें साबित करने के लिए सबूत मांगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मीडिया में लीक हुई एक बात के आधार पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं।
उन्होंने दावा किया कि इन प्रदर्शनों का उद्देश्य चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को बदनाम करना है। कुमारस्वामी ने यह भी आरोप लगाया कि इस मुद्दे के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से जनता का ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्षी दलों की बैठक को लेकर पूछे गए सवाल पर कुमारस्वामी ने कहा कि इस मुद्दे को बेवजह खींचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहता है और इसके लिए ऐसे काम किए जा रहे हैं, जिन्हें उन्होंने गैरजरूरी बताया।
जब कुमारस्वामी से पूछा गया कि क्या चुनाव आयोग का यह मुद्दा विपक्षी दलों के अस्तित्व से जुड़ा है, तो उन्होंने इससे इनकार किया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे से विपक्षी दलों को उनकी भविष्य की राजनीति या अस्तित्व में कोई मदद नहीं मिलेगी।
कुमारस्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने का जिक्र करते हुए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश के विकास और दूसरे देशों को प्रोत्साहित करने के विजन के साथ लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमाम बाधाओं के बावजूद प्रधानमंत्री देश के विकास के लिए मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं।
कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की ओर से चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रखने पर भी कुमारस्वामी ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य इस समय कई गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है। कुमारस्वामी ने सूखे और पीने के पानी की समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार को इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए।
कुमारस्वामी ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए योगदान दिया है। हालांकि, उन्होंने कांग्रेस के भीतर चल रहे मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम को पार्टी के आंतरिक मुद्दों से जोड़ते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि राज्य के सामने मौजूद गंभीर मुद्दों के बीच कांग्रेस के भीतर चल रही राजनीतिक गतिविधियां भी चर्चा का विषय हैं।
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