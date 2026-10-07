चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन पर कुमारस्वामी का तंज, बोले- मुद्दा बेवजह खींच रहे

Kumaraswamy on Congress Protest: बेंगलुरु स्थित जेडी(एस) मुख्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान कुमारस्वामी ने चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से जुड़े इस मामले को उसी पर छोड़ देना चाहिए। कुमारस्वामी ने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को इस मुद्दे को उठाकर अपना समय बर्बाद करने के बजाय इसे चुनाव आयोग पर छोड़ देना चाहिए।