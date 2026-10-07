7 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन पर कुमारस्वामी का तंज, बोले- मुद्दा बेवजह खींच रहे

Kumaraswamy on Congress Protest: जेडी(एस) नेता कुमारस्वामी ने चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए आरोपों के सबूत मांगे। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को बेवजह खींचा जा रहा है और कर्नाटक के गंभीर मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Harshul Mehra

Oct 07, 2026

kumaraswamy-congress-election-commission-protest-karnataka

कुमारस्वामी। फोटो-IANS

Kumaraswamy on Congress Protest: बेंगलुरु स्थित जेडी(एस) मुख्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान कुमारस्वामी ने चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से जुड़े इस मामले को उसी पर छोड़ देना चाहिए। कुमारस्वामी ने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को इस मुद्दे को उठाकर अपना समय बर्बाद करने के बजाय इसे चुनाव आयोग पर छोड़ देना चाहिए।

चुनाव आयोग के खिलाफ आरोपों पर मांगे सबूत

कुमारस्वामी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपों पर सवाल उठाते हुए उन्हें साबित करने के लिए सबूत मांगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मीडिया में लीक हुई एक बात के आधार पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं।

उन्होंने दावा किया कि इन प्रदर्शनों का उद्देश्य चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को बदनाम करना है। कुमारस्वामी ने यह भी आरोप लगाया कि इस मुद्दे के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से जनता का ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है।

बोले- मुद्दे को जिंदा रखने के लिए हो रहे गैरजरूरी काम

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्षी दलों की बैठक को लेकर पूछे गए सवाल पर कुमारस्वामी ने कहा कि इस मुद्दे को बेवजह खींचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहता है और इसके लिए ऐसे काम किए जा रहे हैं, जिन्हें उन्होंने गैरजरूरी बताया।

विपक्ष के अस्तित्व से नहीं जुड़ा मुद्दा: कुमारस्वामी

जब कुमारस्वामी से पूछा गया कि क्या चुनाव आयोग का यह मुद्दा विपक्षी दलों के अस्तित्व से जुड़ा है, तो उन्होंने इससे इनकार किया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे से विपक्षी दलों को उनकी भविष्य की राजनीति या अस्तित्व में कोई मदद नहीं मिलेगी।

पीएम मोदी के 25 साल के सार्वजनिक जीवन का किया जिक्र

कुमारस्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने का जिक्र करते हुए उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश के विकास और दूसरे देशों को प्रोत्साहित करने के विजन के साथ लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमाम बाधाओं के बावजूद प्रधानमंत्री देश के विकास के लिए मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं।

कर्नाटक के मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की ओर से चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रखने पर भी कुमारस्वामी ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य इस समय कई गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है। कुमारस्वामी ने सूखे और पीने के पानी की समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार को इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए।

कांग्रेस के अंदरूनी घटनाक्रम पर भी टिप्पणी

कुमारस्वामी ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए योगदान दिया है। हालांकि, उन्होंने कांग्रेस के भीतर चल रहे मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम को पार्टी के आंतरिक मुद्दों से जोड़ते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि राज्य के सामने मौजूद गंभीर मुद्दों के बीच कांग्रेस के भीतर चल रही राजनीतिक गतिविधियां भी चर्चा का विषय हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

07 Oct 2026 04:55 pm

Published on:

07 Oct 2026 04:50 pm

Hindi News / National News / चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन पर कुमारस्वामी का तंज, बोले- मुद्दा बेवजह खींच रहे

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘स्लीपिंग’ आतंकी मॉड्यूल का खतरनाक पैटर्न, 5-10 साल तक रहते हैं शांत; फिर बनाते हैं बड़े हमले की योजना

sleeping terror modules
राष्ट्रीय

जंतर-मंतर पर INDIA गठबंधन के प्रदर्शन से पहले तैनात हुआ भारी पुलिस बल, दिल्ली पुलिस ने जारी किए खास निर्देश

Jantar Mantar protest update
राष्ट्रीय

नंदीग्राम उपचुनाव: कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत में दखल से किया इनकार

Supreme Court Milan Pradhan, Nandigram Bypoll,
राष्ट्रीय

FIR Against Rahul Gandhi : ’45 एफआईआर दर्ज हैं, 100 चाहता हूं’, राहुल गांधी बोले- हर एफआईआर मेरे लिए मेडल जैसी

Rahul Gandhi Fir
राष्ट्रीय

‘अब जंतर-मंतर पर होगा आंदोलन, जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी, डटे रहेंगे’, INDIA ब्लॉक की मीटिंग के बाद खरगे का आया बयान

Mallikarjun Kharge
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.