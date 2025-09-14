Patrika LogoSwitch to English

Breaking News in Hindi Today: PM मोदी सोमवार को बिहार के पूर्णिया जाएंगे

14 सितंबर 2025 की Breaking News LIVE: देश-दुनिया की बड़ी खबरें, राजनीति, खेल, मौसम, Bollywod और ताज़ा अपडेट यहां पढ़ें।

नई दिल्ली

Satya Brat Tripathi

Sep 14, 2025

Breaking News Template
breaking news: आज की ताजा खबरें

06ः02 PM: बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले पीएम मोदी सोमवार को पूर्णिया जाएंगे, जहां वह एक रैली को संबोधित करेंगे और 36,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे।

नेपालः हिंसा में शामिल लोग न्याय के कटघरे में लाए जाएंगे: कार्की

05ः50 PM, नेपाल की पीएम सुशीला कार्की ने रविवार को कहा है कि पिछले दिनों सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान पूरे देश में हिंसा और तोड़फोड़ में शामिल लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।

राजस्थान के जयपुर में भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत

05ः 42 PM, जयपुर के रिंग रोड पर हादसे में दो परिवारों के सात लोगों की हुई मौत। दो बच्चों समेत 7 लोगों की गई जान। हरिद्वार से लौट रहा था परिवार।

असम में महसूस किए गए भूकंप के झटके

05ः27 PM: असम के कई हिस्सों में 5.8 तीव्रता का आया भूकंप। भूकंप का केंद्र उदलगुड़ी जिले में था। भूकंप से जानमाल के नुकसान की खबर नहीं।

जम्मू-कश्मीरः आतंक के खिलाफ पुंछ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई

05:10 PM: जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पुंछ में आतंकियों का सहयोग करने के आरोप में 3 लोगों को पकड़ा है। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार और युद्ध सामग्री बरामद की है।

नेपाल Gen Z विरोध-प्रदर्शन में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 72

05ः05 PM: नेपाल Gen Z विरोध-प्रदर्शन में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 72 हुई। इनमें 59 प्रदर्शन, तीन पुलिस अधिकारी और 10 कैदी हैं जोकि जेल से भागने की फिराक में थे।

बैडमिंटनः भारतीय शटलर लक्ष्य सेन हांगकांग ओपन के फाइनल में हारे

05ः00 PM: भारतीय शटलर लक्ष्य सेन हांगकांग ओपन 2025 के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में चीन के ली-शी-फेंग से 21-15, 21-12 से हारे गए।

अमन सहरावत रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप से अयोग्य घोषित: WFI

04:48 PM: भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि भारतीय पहलवान अमन सहरावत को 1.7 किलोग्राम अधिक वजन के कारण कुश्ती विश्व चैंपियनशिप (Wrestling World Championships) से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। हम अमन सहरावत और सहयोगी स्टाफ को तत्काल प्रभाव से नोटिस जारी करेंगे।

ED ने अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले में मिमी चक्रवर्ती और उर्वशी रौतेला तलब

04ः38 PM: प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध सट्टेबाजी ऐप 1xbet मामले में अभिनेत्री और पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती को 15 सितंबर और अभिनेत्री उर्वशी रौतेला को 16 सितंबर को तलब किया है। उन्हें दिल्ली मुख्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है।

अतिक्रमणकारियों को बेदखल कर रही असम सरकार: PM मोदी

04ः11 PM: पीएम मोदी ने असम के नुमालीगढ़ में 12,230 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने असम के नुमालीगढ़ में कहा कि असम सरकार अतिक्रमणकारियों को बेदखल कर रही और वंचित लोगों को भूमि अधिकार प्रदान कर रही। कांग्रेस ने वोट के लिए घुसपैठियों का समर्थन किया, जिसके चलते असम आज जनसांख्यिकीय चुनौती का सामना कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा भाजपा सरकार उन आदिवासियों के कल्याण के लिए कदम उठा रही, जिन्हें कांग्रेस शासन के दौरान नजरअंदाज किया गया था। असम में उग्रवाद के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, भाजपा ने विकास किया और राज्य की विरासत को पहचान दिलाई। ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लिए ऊर्जा, सेमीकंडक्टर आवश्यक। असम इन क्षेत्रों में प्रमुख भूमिका निभा रहा है।

बैडमिंटनः हांगकांग ओपन के फाइनल में हारे सात्विक-चिराग

04ः04 PM- सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष युगल जोड़ी को रविवार को हांगकांग ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें फाइनल में चीन के लियांग वेई केंग और वैंग चैंग के खिलाफ शिकस्त झेलनी पड़ी।

आज देश के कई हिस्सों में मौसम विभाग की ओर से बारिश का अलर्ट

03ः 53 PM: असम और मेघालय, बिहार, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा तथा उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।

दिल्ली क्राइम ब्रांच ने किया हथियार तस्करी रैकेट का भंडाफोड़

03ः47 PM, दिल्ली: क्राइम ब्रांच ने हथियार तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया। इसमें 1 सप्लायर और 3 रिसीवर गिरफ्तार किए गए हैं।

एशिया कप 2025ः भारत और पाकिस्तान के बीच मैच आज

03ः37 PM, दुबईः एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा महामुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार रात 8 बजे दुबई में खेला जाएगा। यह टूर्नामेंट टी-20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, जिसमें दोनों टीमें 15 महीने बाद आमने-सामने होंगी। टूर्नामेंट के ग्रुप-ए में भारतीय टीम शीर्ष पर है। उसने पहले मैच में यूएई के खिलाफ 58 रन का लक्ष्य 4.3 ओवर में हासिल कर लिया था।

