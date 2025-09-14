Breaking News in Hindi Today: PM मोदी सोमवार को बिहार के पूर्णिया जाएंगे

04ः11 PM: पीएम मोदी ने असम के नुमालीगढ़ में 12,230 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने असम के नुमालीगढ़ में कहा कि असम सरकार अतिक्रमणकारियों को बेदखल कर रही और वंचित लोगों को भूमि अधिकार प्रदान कर रही। कांग्रेस ने वोट के लिए घुसपैठियों का समर्थन किया, जिसके चलते असम आज जनसांख्यिकीय चुनौती का सामना कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा भाजपा सरकार उन आदिवासियों के कल्याण के लिए कदम उठा रही, जिन्हें कांग्रेस शासन के दौरान नजरअंदाज किया गया था। असम में उग्रवाद के लिए कांग्रेस जिम्मेदार, भाजपा ने विकास किया और राज्य की विरासत को पहचान दिलाई। ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लिए ऊर्जा, सेमीकंडक्टर आवश्यक। असम इन क्षेत्रों में प्रमुख भूमिका निभा रहा है।