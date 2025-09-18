Breaking News in Hindi Today: राहुल गांधी आज करेंगे विशेष प्रेसवार्ता

8.12 AM: लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज सुबह 10 बजे इंदिरा भवन ऑडिटोरियम में विशेष प्रेस वार्ता करेंगे। राहुल गांधी देश में पिछले कई दिनों से चल रहे विभिन्न मुद्दों को लेकर आज प्रेस के सवालों का भी जवाब देंगे।
8.14 AM: अभिनेत्री दिशा पटानी के बरेली स्थित घर पर गोलीबारी की घटना में शामिल रोहित गोदारा-गोल्डी बरार गिरोह के दो सदस्यों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया गया। दिशा पटानी के पिता जगदीश पटानी ने कहा, मैं और मेरा परिवार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करते हैं। जैसा कि उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था, उनके मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई।
8.17 AM: उत्तराखंड के चमोली ज़िले के नंदानगर घाट क्षेत्र में बुधवार देर रात बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। नंदानगर के कुंत्री लंगाफली वार्ड में छह घर मलबे में दब गए। ज़िलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि 7 लोग लापता हैं, जबकि 2 को बचा लिया गया है। राहत और बचाव कार्य जारी है।
8.29 AM: पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, समझौते के तहत किसी भी देश के विरुद्ध किसी भी प्रकार की आक्रामकता को दोनों देशों के विरुद्ध आक्रामकता माना जाएगा।
8.31 AM: यूरोपीय संघ ने रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में नई दिल्ली के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए एक नया रणनीतिक एजेंडा पेश किया। 27 देशों के इस समूह के विदेश एवं सुरक्षा नीति प्रमुख काजा कालास ने कहा कि भारत के सैन्य अभ्यास और रूसी तेल की खरीद 'निकट संबंधों के रास्ते में बाधा' बन रहे हैं।
8.34 AM: दिल्ली के थाना मंदिर मार्ग इलाके में दिल्ली पुलिस की एक PCR वैन से सड़क हादसा हुआ है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस की PCR वैन के ड्राइवर ने गलती से एक्सीलेटर दबा दिया, जिससे सड़क किनारे रैंप पर चढ़ते समय PCR वैन एक व्यक्ति को कुचल गई, जिसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाया है।
8.50 AM: दिल्ली-NCR और हरियाणा में कुख्यात आपराधिक गिरोहों के सदस्यों और सहयोगियों के खिलाफ बड़े स्तर पर छापेमारी की गई। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस की लगभग 40 टीमों ने टिल्लू ताजपुरिया गिरोह, नीरज बवाना-राजेश बवाना गिरोह, जितेंद्र उर्फ गोगी गिरोह और काला जठेड़ी गिरोह के कई ठिकानों पर छापेमारी की। दिल्ली पुलिस ने कई जगहों से भारी मात्रा में नकदी और कई हथियार बरामद किए हैं और कई FIR दर्ज की गई हैं।
8.53 AM: जम्मू-कश्मीर में बारामूला के ओल्ड टाउन इलाके में देर रात लगी आग में कई दुकानें और घर जलकर खाक हो गए। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है लेकिन आग से दुकानों और घरों को भारी नुकसान पहुंचा है।
8.59 AM: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ DUSU चुनाव 2025 के लिए गुरुवार सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हो गया। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए दिल्ली पुलिस के 600 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।