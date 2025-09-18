Breaking News in Hindi Today: राहुल गांधी आज करेंगे विशेष प्रेसवार्ता

8.50 AM: दिल्ली-NCR और हरियाणा में कुख्यात आपराधिक गिरोहों के सदस्यों और सहयोगियों के खिलाफ बड़े स्तर पर छापेमारी की गई। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस की लगभग 40 टीमों ने टिल्लू ताजपुरिया गिरोह, नीरज बवाना-राजेश बवाना गिरोह, जितेंद्र उर्फ ​​गोगी गिरोह और काला जठेड़ी गिरोह के कई ठिकानों पर छापेमारी की। दिल्ली पुलिस ने कई जगहों से भारी मात्रा में नकदी और कई हथियार बरामद किए हैं और कई FIR दर्ज की गई हैं।