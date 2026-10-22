पश्चिम बंगाल के मालदा में BJP कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, ममता बनर्जी की पार्टी पर परिजनों ने लगाया आरोप

मृतक के भाई ने कहा कि समीर को भाजपा से जुड़े होने की वजह से लंबे समय से अलग-अलग तरह से धमकियां मिल रही थीं। उन्हें इलाका छोड़ने के लिए भी कहा गया था। लेकिन, डर के मारे वह घर से बाहर नहीं निकला। यह घटना विजयादशमी पर हुई। मृतक के भाई ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के समय समीर घर पर अकेला था। बदमाशों ने उसी मौके का फायदा उठाया और घर में घुसकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। सभी आरोपियों के तृणमूल कांग्रेस से संबंध हैं। इस हत्या की योजना बहुत पहले से बनाई जा रही थी।