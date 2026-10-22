Sonia Gandhi Instagram: इस्टाग्राम पर सोनिया गांधी की एंट्री: संस्मरण ‘Belonging’ के जरिए बताएंगी अपनी अनदेखी जीवन यात्रा

Belonging A Journey of Love: लंबे समय तक निजी जिंदगी को परदे में रखने वाली सोनिया गांधी ने गुरुवार को सोशल मीडिया की दुनिया में दस्तक दी। इंस्टाग्राम पर उनकी पहली पोस्ट ने राजनीतिक और आम दोनों हलकों में चर्चा छेड़ दी। एक छोटे वीडियो के जरिए उन्होंने अपनी आने वाली किताब का कवर दिखाया और भावुक अंदाज में शुक्रिया अदा किया। यह सिर्फ सोशल मीडिया की शुरुआत नहीं, बल्कि उनके जीवन की अनकही दास्तानों को दुनिया के सामने लाने का पहला कदम लगता है। युद्ध के बाद के इटली से लेकर नेहरू-गांधी परिवार तक का सफर अब उनके शब्दों में सामने आने वाला है।