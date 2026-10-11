Undeclared Emergency India: ‘अघोषित आपातकाल’ का आरोप लगा मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र को घेरा, राहुल गांधी के साथ करेंगे CJI से मुलाकात

Mallikarjun Kharge Rahul Gandhi CJI Meeting: बेंगलुरु में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने घोषणा की कि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) से मुलाकात कर अपनी चिंताएं सामने रखेगा। खरगे के मुताबिक, इस मुलाकात का मकसद किसी तरह की मांग रखना नहीं, बल्कि विनम्रता के साथ अपनी बात पहुंचाना है। उन्होंने केंद्र सरकार पर देश में भय और अव्यवस्था का माहौल बनाने का आरोप भी लगाया।