पटना में CEC के खिलाफ मोर्चा, राज्यसभा सांसद मनोज झा बोले- प्रदर्शन अब निरंतरता के साथ होंगे

Manoj Jha Latest Statement: पटना में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC)ज्ञानेश कुमारके खिलाफ विपक्ष के प्रदर्शन को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए यह बेहद मुश्किल समय है और इसी वजह से प्रदर्शन अब निरंतरता में होंगे। उन्होंने कहा कि CEC ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में कोई भी चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। उन्होंने दावा किया कि यह बात साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर स्पष्ट हो चुकी है।