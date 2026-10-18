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भारत को तेल संकट से बचाने के लिए रूस को मिली 60 दिनों की छूट, अमेरिका के विदेश मंत्री रुबियो का बड़ा खुलासा

US Russia Sanctions: मार्को रुबियो ने खुलकर बताया क्यों राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर 60 दिन के प्रतिबंध रोके। जानें उन्होंने भारत को लेकर क्या बयान दिया है?
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भारत

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Mukul Kumar

Oct 18, 2026

Narendra Modi Putin Meeting

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (फोटो-X post/@EmbassyofRussia)

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से डीजल समझौता किया है, जिसको लेकर अमेरिका में सियासी घमासान मचा है। रूस से प्रतिबंध हटाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया है कि अब ट्रंप की पार्टी के सासंद भी उनके खिलाफ चले गए हैं।

इस बीच, डैमेज कंट्रोल करने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने रूस से प्रतिबंध हटाए जाने को लेकर मजबूत सफाई दी है। उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि भारत जैसे देशों को तेल संकट से बचाने के लिए रूस पर से प्रतिबंध 60 दिनों के लिए हटाए गए हैं।

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रूस

रूस-यूक्रेन युद्ध

Updated on:

18 Oct 2026 07:24 am

Published on:

18 Oct 2026 07:24 am

Hindi News / National News / भारत को तेल संकट से बचाने के लिए रूस को मिली 60 दिनों की छूट, अमेरिका के विदेश मंत्री रुबियो का बड़ा खुलासा

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