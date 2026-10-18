भारत को तेल संकट से बचाने के लिए रूस को मिली 60 दिनों की छूट, अमेरिका के विदेश मंत्री रुबियो का बड़ा खुलासा

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (फोटो-X post/@EmbassyofRussia)
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से डीजल समझौता किया है, जिसको लेकर अमेरिका में सियासी घमासान मचा है। रूस से प्रतिबंध हटाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया है कि अब ट्रंप की पार्टी के सासंद भी उनके खिलाफ चले गए हैं।
इस बीच, डैमेज कंट्रोल करने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने रूस से प्रतिबंध हटाए जाने को लेकर मजबूत सफाई दी है। उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि भारत जैसे देशों को तेल संकट से बचाने के लिए रूस पर से प्रतिबंध 60 दिनों के लिए हटाए गए हैं।
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