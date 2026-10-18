भारत को तेल संकट से बचाने के लिए रूस को मिली 60 दिनों की छूट, अमेरिका के विदेश मंत्री रुबियो का बड़ा खुलासा

इस बीच, डैमेज कंट्रोल करने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने रूस से प्रतिबंध हटाए जाने को लेकर मजबूत सफाई दी है। उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि भारत जैसे देशों को तेल संकट से बचाने के लिए रूस पर से प्रतिबंध 60 दिनों के लिए हटाए गए हैं।