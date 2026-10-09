INDIA ब्लॉक पर मुख्तार अब्बास नकवी ने साधा निशाना, बोले- जनता विपक्ष को पहले ही नकार चुकी है

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाए गए आपातकाल का जिक्र करते हुए नकवी ने कहा कि उसका इतिहास दागदार रहा है। उन्होंने दावा किया कि वह खुद उस दौर के गवाह हैं।नकवी ने बताया कि जब वह 17 वर्ष के थे, तब उन्हें गिरफ्तार कर नजरबंद किया गया था। उन्होंने कहा कि वह इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ थे और उस समय हजारों लोगों को जेल में बंद किया गया था। भाजपा नेता ने यह भी दावा किया कि जेल में कई लोगों की मृत्यु हुई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में लगाए गए आपातकाल के इतिहास को देखकर तानाशाही के दौर को समझा जा सकता है।