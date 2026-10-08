निष्पक्ष चुनाव जरूरी, संविधान का उल्लंघन हो तो सुप्रीम कोर्ट करे हस्तक्षेप: ECI विवाद पर बोले मुरली मनोहर जोशी

देशभर में छात्रों के प्रदर्शन और उन पर हुई पुलिस कार्रवाई पर चिंता व्यक्त करते हुए पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार को छात्रों की जायज मांगों और समस्याओं को गंभीरता से सुनना चाहिए। बल प्रयोग की कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदर्शन का विषय अलग हो सकता है, लेकिन छात्रों की जायज मांगों को हमेशा सुना जाना चाहिए और वह भी पूरी सहानुभूति के साथ। लाठियों का इस्तेमाल करने का यह तरीका बिल्कुल अनुचित है। इस रास्ते से कभी समाधान नहीं निकाला जा सकता। अगर कोई समस्या है, तो उसे सुनिए आखिर वे हमारे ही बच्चे हैं।