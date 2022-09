गोवा में कांग्रेस विधायकों की टूट से डरे केजरीवाल, पंजाब के विधायकों बुलाया दिल्ली

गोवा में कांग्रेस हाशिये पर चली गई है। ऐसे में आम आदमी पार्टी विधायकों को लेकर किसी भी तरह का कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती है। AAP ने पंजाब में ऑपरेशन लोटस के खतरे को देखते हुए सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया है।

Updated: September 15, 2022 08:00:39 am

गोवा में कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। इससे आम आदमी पार्टी को पंजाब में ऑपरेशन लोटस का डर सता रहा है। पार्टी ने बीजेपी पर उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश करने के आरोप लगाए हैं। इसको लेकर आप के विधायकों ने पंजाब पुलिस के डीजीपी के पास शिकायत भी दर्ज कराई है। इन सबके बीच अब दिल्ली के सीएम और आप के संयोजक अरविन्द केजरीवाल ने पंजाब के सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया है। वहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि बीजेपी का ‘ऑपरेशन लोटस’ पंजाब में भी फेल हो गया है।

Operation Lotus: All AAP MLAs of Punjab summoned to Delhi