Pakistan India Flight Ban 2026: पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए हवाई क्षेत्र पर रोक एक महीने और बढ़ाई

Pakistan airspace ban on Indian flights: इस्लामाबाद से आई ताजा खबर ने एक बार फिर दोनों पड़ोसी देशों के हवाई संबंधों को सुर्खियों में ला दिया है। पाकिस्तान ने भारतीय पंजीकृत विमानों और भारतीय एयरलाइनों के स्वामित्व या संचालन वाले जहाजों पर अपना हवाई क्षेत्र एक महीने और बंद रखने का फैसला किया है। यह रोक 24 नवंबर तक लागू रहेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने शनिवार को इस विस्तार की घोषणा की। दोनों देशों के बीच पिछले साल से चले आ रहे तनाव के बीच यह कदम उठाया गया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के रूट पहले से ज्यादा लंबे होने की आशंका बढ़ गई है।