मधेपुरा हत्याकांड पर बरसे तेजस्वी यादव, बोले- 2 नंबरी सरकार और 10 नंबरी CM के राज में टूटे अपराध के सारे रिकॉर्ड

घैलाढ़ प्रखंड के इनरवा गांव के रहने वाले 25 वर्षीय प्रिंस रंजन कुमार शुक्रवार दोपहर करीब 12:00 बजे घर से यूनिवर्सिटी के लिए निकले थे। मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र के साहूगढ़ में गोधियारी ईंट भट्ठे के पास घैलाढ़ रोड पर मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने उन्हें रोक लिया। पुलिस की जांच में पता चला है कि जब प्रिंस ने अपना मोबाइल फोन छीनने की कोशिश का विरोध किया, तो अपराधियों ने उन पर गोली चला दी। वह खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।