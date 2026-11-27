Pakistan Terror Groups: पाकिस्तान में सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर की छवि मजबूत करने और आतंकी संगठनों को राजनीतिक मुख्यधारा में लाने की कोशिशों के संकेत मिल रहे हैं। लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के बेटे तल्हा सईद ने हाल ही में पाकिस्तानी नेताओं के साथ मुलाकातों के दौरान मुनीर की जमकर तारीफ की और धार्मिक मामलों को लेकर उनके कदमों की सराहना की। भारतीय अधिकारियों के मुताबिक, इन गतिविधियों का उद्देश्य लश्कर को एक तरह की राजनीतिक स्वीकार्यता दिलाना और मुनीर की छवि को मजबूत करना हो सकता है।