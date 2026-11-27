पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को ‘मुख्यधारा’ में लाने की कोशिश? फोटो सोर्स- IANS
Pakistan Terror Groups: पाकिस्तान में सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर की छवि मजबूत करने और आतंकी संगठनों को राजनीतिक मुख्यधारा में लाने की कोशिशों के संकेत मिल रहे हैं। लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद के बेटे तल्हा सईद ने हाल ही में पाकिस्तानी नेताओं के साथ मुलाकातों के दौरान मुनीर की जमकर तारीफ की और धार्मिक मामलों को लेकर उनके कदमों की सराहना की। भारतीय अधिकारियों के मुताबिक, इन गतिविधियों का उद्देश्य लश्कर को एक तरह की राजनीतिक स्वीकार्यता दिलाना और मुनीर की छवि को मजबूत करना हो सकता है।
तल्हा सईद ने पंजाब विश्वविद्यालय के इस्लामिक स्टडीज विभाग में एक कार्यक्रम के दौरान असीम मुनीर को ‘हाफिज-ए-कुरान’ बताते हुए कहा कि वह पाकिस्तान के लिए ईश्वर का तोहफा हैं। उसने दावा किया कि मुनीर के नेतृत्व में मदरसों में बदलाव किए गए हैं और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। तल्हा ने सोशल मीडिया पर मुनीर की आलोचना करने वालों पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि उनके खिलाफ किए जा रहे हमले सुनियोजित हैं।
एक खुफिया अधिकारी के मुताबिक, पाकिस्तानी सेना लश्कर-ए-तैयबा को मुख्यधारा की राजनीति का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए लश्कर ने पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग (PMML) के नाम से राजनीतिक मंच तैयार किया है। अधिकारी का दावा है कि राजनीतिक गतिविधियों के जरिए संगठन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, खासकर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF), की निगरानी से बचने की कोशिश कर सकता है।
भारतीय अधिकारियों के अनुसार, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लश्कर और जैश-ए-मोहम्मद को भारी नुकसान पहुंचने के बाद इन संगठनों में नई भर्ती को लेकर भी असर पड़ा है। संभावित रंगरूटों के बीच यह सवाल उठने लगा है कि अगर भविष्य में भारत की ओर से इसी तरह की सैन्य कार्रवाई होती है तो पाकिस्तानी सेना उनकी सुरक्षा कितनी कर पाएगी। ऐसे में आतंकी संगठनों को राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर स्वीकार्यता दिलाने की कोशिश उनके लिए समर्थन बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा हो सकती है।
पिछले एक सप्ताह में यह दूसरी घटना बताई जा रही है, जिसमें किसी आतंकी संगठन के वरिष्ठ नेता ने पाकिस्तानी सेना के पक्ष में बयान दिया है। जैश-ए-मोहम्मद के वरिष्ठ नेता मसूद इलियास कश्मीरी ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर संगठन का रुख स्पष्ट किया। उसने कहा कि जैश इन प्रदर्शनों का हिस्सा नहीं है और उसका ‘जिहाद’ भारत के खिलाफ है। साथ ही उसने प्रदर्शनकारियों और पाकिस्तान सरकार के बीच बातचीत कराने की पेशकश भी की।
पाकिस्तान मामलों के जानकारों के मुताबिक, इन बयानों को असीम मुनीर की छवि बदलने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। मुनीर पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA), बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (BLF) और PoK में विरोध प्रदर्शनों से निपटने के लिए आतंकी संगठनों का इस्तेमाल करने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में आतंकी संगठनों के नेताओं की ओर से सेना और मुनीर के समर्थन में दिए जा रहे बयान उनके लिए सकारात्मक छवि बनाने की रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं।
भारतीय अधिकारियों का कहना है कि इन संगठनों को राजनीतिक मुख्यधारा में शामिल करने की कोशिश से पाकिस्तान की सरकार को अंतरराष्ट्रीय दबाव और निगरानी से भी राहत मिल सकती है। हालांकि, ऐसे किसी कदम से आतंकी संगठनों की गतिविधियों को वैधता मिलने को लेकर गंभीर सवाल भी खड़े हो सकते हैं।
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