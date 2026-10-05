‘CEC ज्ञानेश कुमार 2025 में 6 महीने में 2 बार स्टॉकहोम क्यों गए’, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर पूछे सवाल

ज्ञानेश कुमार (फोटो: ANI)
Congress On Gyanesh Kumar: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार की 2025 में दो बार स्टॉकहोम यात्रा को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पूछा कि ज्ञानेश कुमार जून और दिसंबर 2025 में स्टॉकहोम क्यों गए, वहां उन्होंने किन लोगों से मुलाकात की और इन बैठकों में क्या चर्चा हुई। पवन खेड़ा ने इन विदेशी बैठकों और भारत की चुनावी व्यवस्था के बीच किसी संभावित संबंध को लेकर भी सवाल उठाया है। उन्होंने CEC के इस्तीफे, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को तत्काल रोकने और EVM की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग दोहराई।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पोस्ट में सवाल किया कि ज्ञानेश कुमार छह महीने के भीतर दो बार स्टॉकहोम क्यों गए और वहां उन्होंने किन लोगों से मुलाकात की। उन्होंने यह भी पूछा कि इन मुलाकातों में क्या चर्चा हुई और क्या इन विदेशी सहयोगों का भारत की चुनावी व्यवस्था पर कोई असर है। खेड़ा ने अपने पोस्ट में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस के पुराने आरोप दोहराए और कहा कि CEC ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने SIR को तत्काल निलंबित करने और EVM के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी की।
मतदाता सूची के Special Intensive Revision (SIR) को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल लंबे समय से चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि SIR के जरिए मतदाता सूचियों से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने का खतरा है और इससे मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।
SIR को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखे आरोप लगा चुके हैं। कांग्रेस का कहना है कि मतदाता सूची में बदलाव और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए। पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे, SIR को रोकने और मतदाता सूची में हुए बदलावों की जानकारी सार्वजनिक करने जैसी मांगें भी उठाई हैं।
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