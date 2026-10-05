‘CEC ज्ञानेश कुमार 2025 में 6 महीने में 2 बार स्टॉकहोम क्यों गए’, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर पूछे सवाल

Congress On Gyanesh Kumar: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार की 2025 में दो बार स्टॉकहोम यात्रा को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पूछा कि ज्ञानेश कुमार जून और दिसंबर 2025 में स्टॉकहोम क्यों गए, वहां उन्होंने किन लोगों से मुलाकात की और इन बैठकों में क्या चर्चा हुई। पवन खेड़ा ने इन विदेशी बैठकों और भारत की चुनावी व्यवस्था के बीच किसी संभावित संबंध को लेकर भी सवाल उठाया है। उन्होंने CEC के इस्तीफे, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को तत्काल रोकने और EVM की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग दोहराई।