भारत-स्विट्जरलैंड के बीच बढ़ेगा व्यापार और निवेश, पीएम मोदी बोले- अगले 15 साल में 100 अरब डॉलर का लक्ष्य

प्रधानमंत्री मोदी ने स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति के भारत-स्विट्जरलैंड संबंधों के प्रति समर्थन की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष अक्टूबर में उनके व्यक्तिगत समर्थन से भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच ऐतिहासिक व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हुआ। मोदी ने कहा कि यह भारत का यूरोप के किसी आर्थिक समूह के साथ पहला मुक्त व्यापार समझौता है। उन्होंने इसे निवेश, नवाचार, रोजगार और साझा समृद्धि की महत्वाकांक्षी रूपरेखा बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समझौते के जरिए अगले 15 वर्षों में भारत में 100 अरब डॉलर के निवेश और 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार के लक्ष्य को हासिल किया जाएगा।