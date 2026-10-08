राहुल गांधी के प्रदर्शन पर भाजपा का हमला, प्रदीप भंडारी बोले- क्या उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं?

भंडारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब भारत के लोगों के खिलाफ लड़ रही है। यह लड़ाई कांग्रेस पार्टी, उसके कार्यकर्ताओं और गांधी-वाड्रा परिवार बनाम भारत के लोगों के बीच हो गई है, जो पार्टी की गुंडागर्दी को चुपचाप देख रहे हैं। कांग्रेस नेता पहले बैलेट पेपर पर लौटने की बात करते थे। इसके बावजूद हाल में असम और त्रिपुरा जैसी जगहों पर चुनाव हुए और वहां भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हार की वजह केवल ईवीएम नहीं थी।