सम्राट और तेजस्वी की पढ़ाई पर बरसे PK, बोले- जाति नहीं कर्म पर तय करें, सातवीं फेल चाहिए, नौवीं फेल या प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर ने कहा कि जनता के पास मौजूदा व्यवस्था और सरकार को जवाबदेह ठहराने के कई मौके होते हैं। उन्होंने कहा कि भले ही जन सुराज के किसी उम्मीदवार की जीत से सरकार न गिरे, लेकिन यह सत्ता के गलियारों में एक साफ और दमदार संदेश जरूर भेजेगी कि जो लोग नेताओं को सत्ता के पदों पर बिठाने की ताकत रखते हैं, उनके पास उन्हें हटाने की भी पूरी शक्ति है। उन्होंने आगे कहा कि अगर बीजेपी और जदयू उन निर्वाचन क्षेत्रों में हार जाती हैं, जहां वे पिछले दो-तीन दशकों से अजेय रही हैं, तो ऐसी हार का असर पटना से लेकर दिल्ली तक महसूस किया जाएगा।