BJP के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की कैसी है हालत? अस्पताल ने जारी किया बयान

LK Advani Health Update: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को सीने में संक्रमण के चलते दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार, 98 वर्षीय आडवाणी की हालत फिलहाल स्थिर है। बता दें कि आडवाणी को इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उन्हें आईसीयू में रखा गया है। अस्पताल की ओर से जारी बयान के मुताबिक, वरिष्ठ न्यूरोलॉजी सलाहकार डॉ. विनीत सूरी की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है।