‘वीडियो नहीं बनता तो किसी को पता नहीं चलता’, जमुई घटना पर प्रशांत किशोर ने सरकार पर उठाए सवाल

घटना पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि समाज में कुछ लोग गले में 'भगवा गमछा' डालकर खुद को कानून से ऊपर समझने लगे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे तत्व खुद को समाज का नैतिक पुलिसकर्मी मान बैठे हैं और सरेआम अपराध को अंजाम दे रहे हैं। जिस तरह से एक युवा लड़की के साथ हैवानियत की गई और फिर बेखौफ होकर उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जारी किया गया, यह साफ दर्शाता है कि अपराधियों को अब सरकार या कानून का कोई भय नहीं रह गया है।