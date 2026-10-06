आकाशवाणी भवन होकर EC दफ्तर जाने की कोशिश में राहुल गांधी को पुलिस ने रोका, कई नेता हिरासत में

INDIA Bloc Protest: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर मंगलवार को INDIA ब्लॉक के सांसदों ने संसद से चुनाव आयोग (ECI) मुख्यालय की ओर मार्च शुरू हो गया है। संसद के मकर द्वार से शुरू हुआ यह मार्च आगे बढ़ता, इससे पहले सुरक्षा बलों ने इसे नीति आयोग कार्यालय के पास रोक दिया। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने वहीं धरना शुरू कर दिया। राहुल-प्रियंका समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं हिरासत से छूटने के बाद राहुल गांधी आकाशवाणी के रास्ते ईसी दफ्तर जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने उन्हें गेट पर ही रोक लिया है। वहीं ममता बनर्जी, अखिलेश यादव समेत कई नेताओं को अभी भी हिरासत में लिया हुआ है।