पश्चिम बंगाल का नाम बदलने के प्रस्ताव पर क्या बोले राम कदम? चुनाव आयोग मार्च को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना

एमपीएससी के अध्यक्ष को हटाने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन पर राम कदम ने रोहित पवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे ने आंदोलन के मंच पर ही रोहित पवार से सवाल किया कि जब एमपीएससी अध्यक्ष को हटाना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो वे उस मांग को लेकर आंदोलन में क्यों शामिल हुए। राम कदम ने कहा कि छात्रों की कई मांगें थीं। मुख्यमंत्री के साथ पहली बैठक में 12 मांगों का जिक्र हुआ था, जबकि बाद में 15 मांगें सामने रखी गईं। उन्होंने दावा किया कि छात्रों की सभी मांगों को महाराष्ट्र सरकार ने स्वीकार किया और प्रशासन को उन पर अमल के निर्देश दिए। हालांकि, एमपीएससी अध्यक्ष को हटाने की मांग राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।