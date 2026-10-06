जंतर-मंतर मारपीट केस में स्वतंत्र भारद्वाज को बड़ी राहत, 3 हफ्ते की अंतरिम जमानत के बाद मिली नियमित बेल

यह कार्रवाई एक इंटरव्यू के बाद हुए विवाद के बीच हुई थी। भारद्वाज ने कथित तौर पर दावा किया था कि 23 जून के प्रदर्शन के दौरान उन्होंने छात्र कार्यकर्ता के पिता की 'सिर फोड़ दिया' था और अपने 'राजनीतिक संपर्कों' के कारण गिरफ्तारी से बच गए थे। हालांकि, पुलिस ने चोट की गंभीरता को लेकर भारद्वाज के दावे पर सवाल उठाया था। पुलिस के अनुसार, झड़प के दौरान व्यक्ति के सिर में साधारण चोट आई थी। भारद्वाज को 7 सितंबर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और उन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया था। अंतरिम जमानत मिलने के बाद 18 सितंबर को उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था।