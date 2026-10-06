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तमिलनाडु उपचुनाव: वोटर्स नाराज हैं, मनाने के लिए पैसे और सामान बांटे जा रहे- TVK उम्मीदवारों पर DMK ने लगाया आरोप

Tamil Nadu Bypolls: तमिलनाडु उपचुनाव के बीच DMK नेता TKS एलंगोवन ने TVK उम्मीदवारों पर पैसे और सामान बांटने का आरोप लगाया है। इस बीच उन्होंने वोटर्स की नाराजगी का भी दावा किया है।
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चेन्नई

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Saurabh Mall

Oct 06, 2026

tamilnadu bypoll

फोटो में डीएमके प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन और वोट देते लोग। (इमेज सोर्स- ANI)

Vote Buying Allegations TVK Candidates: तमिलनाडु में उपचुनाव के बीच सियासी माहौल एक बार फिर गरमा गया है। TVK उम्मीदवारों को लेकर DMK ने बड़ा आरोप लगाया है। DMK के प्रवक्ता TKS एलंगोवन ने दावा किया कि TVK उम्मीदवारों को वोटर्स की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि समर्थन जुटाने के लिए पैसे और सामान बांटे जा रहे हैं।

एलंगोवन ने यह बयान उस समय दिया, जब तमिलनाडु की दो विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा था। मदुरंतकम और धारापुरम में सुबह से ही वोटर्स मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे थे। इन सीटों पर मुकाबला कड़ा है।

TVK उम्मीदवारों को लेकर DMK का बड़ा दावा

TKS एलंगोवन ने कहा कि TVK उम्मीदवारों का वोटर्स ने पीछा किया। उनके मुताबिक, उम्मीदवारों को लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए पैसे और सामान बांटे जा रहे हैं।

एलंगोवन ने कहा कि मौजूदा हालात में TVK उम्मीदवारों के जीतने की संभावना कम दिखाई दे रही है। उन्होंने इसकी वजह AIADMK के एक विधायक के चुनाव से पहले पाला बदलने को बताया। उनका दावा है कि इस घटनाक्रम से लोग नाराज हैं।

मदुरंतकम और धारापुरम में मुकाबला

तमिलनाडु की मदुरंतकम (SC) और धारापुरम (SC) सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। ये दोनों सीटें पहले निर्वाचित विधायकों के इस्तीफे के बाद खाली हुई थीं। मदुरंतकम में TVK की मरागथम कुमारवेल मैदान में हैं। उनका मुकाबला DMK के परंथमन और AIADMK की कनिथा संपत से है। CPM और NTK के उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर कुल 28 उम्मीदवार मैदान में हैं।

वहीं धारापुरम में TVK की पी. सत्यभामा चुनाव लड़ रही हैं। उनके सामने DMK की सुगन्या और AIADMK की भानुमति हैं। CPI और NTK के उम्मीदवार भी मुकाबले में हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, सुबह 9:30 बजे तक मदुरंतकम में 15.99 प्रतिशत मतदान हुआ था। वहीं, धारापुरम में 17.55 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई।

असम में भी उपचुनाव पर सबकी नजर

तमिलनाडु के अलावा असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। यहां कांग्रेस, BJP और AIUDF के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। कांग्रेस उम्मीदवार सिबामोनी बोरा ने जाजोरी के माजगांव पोलिंग स्टेशन पर वोट डाला। BJP विधायक रमाकांत देउरी ने भी मतदान किया। बोरा ने अपनी जीत का भरोसा जताया। हालांकि, उन्होंने जीत का अंतर बताने से इनकार किया। नागांव सीट 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास थी। यह सीट प्रद्युत बोरदोलोई के पार्टी छोड़ने के बाद खाली हुई। बोरदोलोई बाद में BJP में शामिल हुए और 2026 के असम विधानसभा चुनाव में दिसपुर सीट से जीत दर्ज की।

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Updated on:

06 Oct 2026 11:37 am

Published on:

06 Oct 2026 11:17 am

Hindi News / National News / तमिलनाडु उपचुनाव: वोटर्स नाराज हैं, मनाने के लिए पैसे और सामान बांटे जा रहे- TVK उम्मीदवारों पर DMK ने लगाया आरोप

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