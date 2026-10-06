तमिलनाडु उपचुनाव: वोटर्स नाराज हैं, मनाने के लिए पैसे और सामान बांटे जा रहे- TVK उम्मीदवारों पर DMK ने लगाया आरोप

तमिलनाडु के अलावा असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। यहां कांग्रेस, BJP और AIUDF के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। कांग्रेस उम्मीदवार सिबामोनी बोरा ने जाजोरी के माजगांव पोलिंग स्टेशन पर वोट डाला। BJP विधायक रमाकांत देउरी ने भी मतदान किया। बोरा ने अपनी जीत का भरोसा जताया। हालांकि, उन्होंने जीत का अंतर बताने से इनकार किया। नागांव सीट 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास थी। यह सीट प्रद्युत बोरदोलोई के पार्टी छोड़ने के बाद खाली हुई। बोरदोलोई बाद में BJP में शामिल हुए और 2026 के असम विधानसभा चुनाव में दिसपुर सीट से जीत दर्ज की।