Tamil Nadu Bypolls: दो सीटों पर उपचुनाव का प्रचार थमा, अंतिम दिन आरोप-प्रत्यारोप से गरमाई सियासत

Tamil Nadu Bypolls: धारापुरम और मदुरांतकम विधानसभा उपचुनाव के लिए रविवार शाम छह बजे प्रचार थम गया। प्रचार के अंतिम दिन सत्तारूढ़ टीवीके और विपक्षी डीएमके के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने धारापुरम में रोड शो के दौरान महिलाओं के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों को मुद्दा बनाते हुए विपक्ष को चेतावनी दी। वहीं, डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने महंगाई, बिजली दरों में बढ़ोतरी और जनता से जुड़े मुद्दों को चुनावी बहस के केंद्र में रखते हुए सरकार पर निशाना साधा।