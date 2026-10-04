दिल्ली पुलिस पर CJP नेता अभिजीत दीपके का बड़ा आरोप, बोले- ‘CJP से जोड़ने के लिए निर्दोष लोगों को भी उठाया’

CJP नेता ने अपने पोस्ट के अंत में मामले में जवाबदेही तय किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में निष्पक्ष और प्रभावी जांच के लिए जरूरी है कि संबंधित आरोपों पर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हो और FIR दर्ज की जाए। अभिजीत दीपके ने जोर देकर कहा कि केवल मामले को दिल्ली क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर देना पर्याप्त नहीं है। केस ट्रांसफर होने को FIR दर्ज करने में देरी का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी पुलिस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं तो उसकी भी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई में पारदर्शिता बरती जानी चाहिए।