‘वोट देने का अधिकार खतरे में’, पूर्व SC जज रोहिंटन नरीमन ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर जताई चिंता

जस्टिस नरीमन ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के प्रभावित होने का जिक्र किया। उनके अनुसार करीब 90 लाख मतदाताओं को वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया। उन्होंने कहा कि इनमें से करीब 22 लाख लोगों ने अपने नाम हटाए जाने के खिलाफ अपील की। चुनाव आयोग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल आंकड़ों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान करीब 27.16 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने की प्रक्रिया में आए थे और 22.21 लाख ने अपने नाम फिर शामिल कराने के लिए अपील की थी।