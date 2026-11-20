सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस एक बार की अनुमति से किसी पक्ष को पहाड़ी पर प्रवेश, कब्जे या नियंत्रण का कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं मिलेगा। इस साल दीपम जलाने की अनुमति को भविष्य में इस परंपरा को जारी रखने के अधिकार के प्रमाण के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।ASI को स्थल के संरक्षण के लिए जरूरी सुरक्षा उपाय तय करने को कहा गया है। पहाड़ी पर खुदाई, निर्माण और संरचनात्मक बदलाव पर रोक रहेगी। साथ ही मौजूदा धार्मिक स्थलों पर पारंपरिक पूजा और दरगाह व मस्जिद तक कानूनी पहुंच बिना किसी बाधा के जारी रहेगी।