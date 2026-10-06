10 अक्टूबर से पहले इस्तीफा दे सकते हैं ज्ञानेश कुमार, AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने किया दावा

आम आदमी पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर बड़ा दावा किया है। AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- मेरे सोर्स कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार 10 अक्टूबर से पहले इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल, SIR को लेकर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में खुलासा होने के बाद विपक्षी दल लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे है। इसके अलावा ज्ञानेश कुमार से इस्तीफा देने की भी मांग कर रहे है।