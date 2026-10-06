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10 अक्टूबर से पहले इस्तीफा दे सकते हैं ज्ञानेश कुमार, AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने किया दावा

आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को दावा किया कि 10 अक्टूबर से पहले सीईसी ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं।
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भारत

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Ashib Khan

Oct 06, 2026

Saurabh Bharadwaj

सौरभ भारद्वाज ने ज्ञानेश कुमार को लेकर किया दावा (Photo-IANS)

आम आदमी पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर बड़ा दावा किया है। AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- मेरे सोर्स कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार 10 अक्टूबर से पहले इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल, SIR को लेकर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में खुलासा होने के बाद विपक्षी दल लगातार चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे है। इसके अलावा ज्ञानेश कुमार से इस्तीफा देने की भी मांग कर रहे है।

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Updated on:

06 Oct 2026 11:09 am

Published on:

06 Oct 2026 11:02 am

Hindi News / National News / 10 अक्टूबर से पहले इस्तीफा दे सकते हैं ज्ञानेश कुमार, AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने किया दावा

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